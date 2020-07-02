Более 70% избирателей Петербурга проголосовали за поправки

Больше половины избирателей поддержали поправки в Конституцию РФ в Петербурге.

Стали известны результаты голосования по поправкам в Петербурге. По итогам 100% обработки протоколов 77,66% избирателей проголосовали за изменения в Основной закон страны, против — 21,63%. Данные были опубликованы в государственной автоматизированной системе "Выборы".

Всего по поправкам проголосовали более 2,8 млн петербуржцев. Явка в городе составила 74,74%.

Голосование по поправкам в Основной закон страны прошло с 25 июня по 1 июля. Явка по стране составила 67,97%, сообщает ЦИК РФ. Для принятия поправок в Конституцию необходимо, чтобы более половины избирателей проголосовали "за".