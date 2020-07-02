Наблюдатели на голосовании оценили эффективность российской избирательной системы

Эффективность российской избирательной системы еще раз подтвердилась на голосовании по поправкам к Конституции РФ. Число жалоб оказалось незначительным, сообщили общественные наблюдатели.

Голосование проходило по обновленным правилам. В кратчайшие сроки системе удалось перестроиться под установки, определенные в правилах организации процедур. Первый день голосования запомнился некоторой сумятицей, но уже на следующий день все пришло в норму. Наблюдатели отметили четкость работы избирательных комиссий, пишут РИА новости. На участках соблюдались меры безопасности, сообщил координатор мониторинговой рабочей группы СПЧ по наблюдению за голосованием в Москве Игорь Борисов.

Заявлений о нарушениях на голосовании было минимальное количество. Это связано с постановкой вопроса, который был направлен на учет воли населения, а не на политическую борьбу, уточнил специалист. Предварительные результаты выборов показали заинтересованность граждан во вносимых поправках. Эксперты сообщили, что голосование было открытым и демократичным.