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Премьер-министр Индии поздравил Путина с успешным проведением голосования по поправкам

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 Песков: в Кремле считают триумфом итоги голосования по поправкам к Конституции РФ

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12:14   2 Июля 2020
Политика

Явка избирателей на голосовании по Конституции РФ составила порядка 68%

Явка избирателей на голосовании по Конституции РФ составила порядка 68%

Явка избирателей на всероссийское голосование по внесению поправок в Основной закон Российской Федерации составила порядка 68%. Соответствущую информацию предоставила Центральная избирательная комиссия.

Некоторое время назад официальный спикер Министерства внутренних дел РФ Ирина Волк заявила, что правонарушений, которые могли сказаться на результатах волеизъявления граждан по нововведениям в Конституцию, не было допущено. Об этом написала редакция RT.

По данным Центризбиркома, после изучения 100% протоколов за внесение поправок выступили около 77% проголосовавших, против высказались менее 22%. Общероссийское голосование по Основному закону прошло с 25 июня по 1 июля, сообщает телеканал "360".

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Автор: Руслан Неглинный
#политика #цик #Голосование2020

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