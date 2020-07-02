Явка избирателей на голосовании по Конституции РФ составила порядка 68%

Явка избирателей на всероссийское голосование по внесению поправок в Основной закон Российской Федерации составила порядка 68%. Соответствущую информацию предоставила Центральная избирательная комиссия.

Некоторое время назад официальный спикер Министерства внутренних дел РФ Ирина Волк заявила, что правонарушений, которые могли сказаться на результатах волеизъявления граждан по нововведениям в Конституцию, не было допущено. Об этом написала редакция RT.

По данным Центризбиркома, после изучения 100% протоколов за внесение поправок выступили около 77% проголосовавших, против высказались менее 22%. Общероссийское голосование по Основному закону прошло с 25 июня по 1 июля, сообщает телеканал "360".