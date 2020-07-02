ЦИК заявил о завершении подсчета голосов на Северном Кавказе

Подавляющее большинство жителей Северо-Кавказского федерального округа выступили за внесение поправок в Конституцию РФ, следует из данных ЦИК.

Поправки к Конституции в разных субъектах округа одобрили от 82% до 97% граждан. Как уточняется, больше всего согласившихся с поправками в Чечне — 97%. В Дагестане за поправки проголосовало 89% избирателей, в Ингушетии — 87%, в Северной Осетии — 82%, в Карачаево-Черкесии — 84%, в Ставрополье — 82%.

ЦИК отмечает, что явка по результатам обработки 100% протоколов избирательной комиссией по Северо-Кавказскому федеральному округу составила более 85%.