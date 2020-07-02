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12:07   2 Июля 2020
Общество

МИД КНР прокомментировал результаты голосования по поправкам к Конституции

МИД КНР прокомментировал результаты голосования по поправкам к Конституции

Голосование по внесению изменений в Основной закон России является важнейшим событием в политической жизни РФ, заявили в ведомстве.

Россияне выразили свое мнение по поводу поправок к Конституции РФ. Китай уважает выбор российских граждан, сообщил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Голосование по внесению изменений в Конституцию прошло на высоком уровне. Жители РФ поддержали поправки в Основной закон страны, согласно данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), передает слова официального представителя МИД КНР ТАСС.

Китай, являясь стратегическим партнером России, уважительно относится к итогам голосования и пути развития, который выбрали граждане РФ, отметил Лицзянь.

Явка на голосование по поправкам к Конституции РФ составила 65%. Изменения поддержали 77,92% граждан, сообщает ЦИК.

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Автор: Василий Пименов
#мид кнр #конституция рф #Голосование2020

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