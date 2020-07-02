МИД РФ назвал сообщения о "сговоре" России с талибами не особо тщательными фальшивками

Заявления о "сговоре" России с талибами являются не особо продуманными фальшивками, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

По его словам, совершенно не представлено никаких доказательств "сговора" РФ с талибами, зато имеются не особо подготовленные голословные сообщения, пишет РИА Новости.

Кабулов также ответил, что никогда не слышал об Рахмате Азизи, которого американские СМИ назвали "главным посредником двух сторон".

Как известно, ранее New York Times со ссылкой на анонимные источники опубликовала материал, где говорилось, что "военная разведка РФ предлагала вознаграждение талибам за нападения на солдат США в Афганистане". Никаких доказательств американское издание не предоставило.