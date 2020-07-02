Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ЦИК назвал количество недействительных бюллетеней

ЦИК назвал количество недействительных бюллетеней

 Памфилова назвала ситуацию с данными по голосованию в Коми результатом технической ошибки

Памфилова назвала ситуацию с данными по голосованию в Коми результатом технической ошибки
Премьер-министр Индии поздравил Путина с успешным проведением голосования по поправкам

Премьер-министр Индии поздравил Путина с успешным проведением голосования по поправкам

 Песков: в Кремле считают триумфом итоги голосования по поправкам к Конституции РФ

Песков: в Кремле считают триумфом итоги голосования по поправкам к Конституции РФ
В США за сутки зарегистрировано 50 тысяч случаев заражения коронавирусом

В США за сутки зарегистрировано 50 тысяч случаев заражения коронавирусом

 Трамп признался, что его все больше злит Китай

Трамп признался, что его все больше злит Китай
ЦИК назвал количество недействительных бюллетеней

ЦИК назвал количество недействительных бюллетеней

 Памфилова назвала ситуацию с данными по голосованию в Коми результатом технической ошибки

Памфилова назвала ситуацию с данными по голосованию в Коми результатом технической ошибки
Премьер-министр Индии поздравил Путина с успешным проведением голосования по поправкам

Премьер-министр Индии поздравил Путина с успешным проведением голосования по поправкам

 Песков: в Кремле считают триумфом итоги голосования по поправкам к Конституции РФ

Песков: в Кремле считают триумфом итоги голосования по поправкам к Конституции РФ
В США за сутки зарегистрировано 50 тысяч случаев заражения коронавирусом

В США за сутки зарегистрировано 50 тысяч случаев заражения коронавирусом

 Трамп признался, что его все больше злит Китай

Трамп признался, что его все больше злит Китай
12:06   2 Июля 2020
Политика

МИД РФ назвал сообщения о "сговоре" России с талибами не особо тщательными фальшивками

МИД РФ назвал сообщения о "сговоре" России с талибами не особо тщательными фальшивками

Заявления о "сговоре" России с талибами являются не особо продуманными фальшивками, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

По его словам, совершенно не представлено никаких доказательств "сговора" РФ с талибами, зато имеются не особо подготовленные голословные сообщения, пишет РИА Новости.

Кабулов также ответил, что никогда не слышал об Рахмате Азизи, которого американские СМИ назвали "главным посредником двух сторон".

Как известно, ранее New York Times со ссылкой на анонимные источники опубликовала материал, где говорилось, что "военная разведка РФ предлагала вознаграждение талибам за нападения на солдат США в Афганистане". Никаких доказательств американское издание не предоставило.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#россия #мид рф #заявление

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...