Иностранные эксперты сравнили процесс голосования по Конституции в Крыму с праздником

Международные эксперты высоко оценили процесс голосования по внесению правок в Конституцию в Крыму. Они сообщили, что голосование прошло по демократическим стандартам, а атмосфера на участках напоминала праздник.

В состав иностранной делегации из девяти человек вошли пять французских депутатов Европейского парламента. Один из них, член комитета по иностранным делам, президент ассоциации "Франко-российский диалог" Тьерри Мариани сообщил, что вынесение вопроса о будущем Основного закона страны на голосование — очень важно. Он уверен, что все страны мира должны перенять российский опыт.

Еще один член делегации, вице-председатель политической партии "Альтернатива болгарского возрождения" Любомира Ганчева отметила, что организация голосования в России прошла на высшем уровне. Она подчеркнула: очень важно, что крымчане проявили гражданскую позицию и показали высокую явку, сообщает РИА Новости.

Журналист, бывший депутат парламента Швеции Эрик Альмквист сравнил процесс голосования в Москве, Санкт-Петербурге и Крыму. Он отметил, что в первых двух случаях граждане шли выполнять свой долг, в последнем же царила атмосфера праздника.