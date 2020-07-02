Памфилова прокомментировала итоги голосования по поправкам в Ненецком автономном округе

Результаты голосования по поправкам к Конституции России в Ненецком автономном округе говорят о достоверности подсчета, заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

Задача комиссии заключается в том, чтобы фиксировать волеизъявления граждан России. После обработки 100% бюллетеней в НАО стало известно, что в этом регионе большая часть жителей высказалась против поправок в главный закон страны. По мнению Памфиловой, это говорит о честности и достоверности полученных итогов. Она отметила, что ЦИК свою задачу выполнил.

На голосовании по поправкам к Конституции РФ была зарегистрирована рекордная явка, превысившая 60%. Политолог Алексей Мартынов уверен, что на это повлияли удобные условия для голосования.