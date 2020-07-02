Член СПЧ назвал фейками сообщения "Голоса" о вбросах на голосовании

Сообщения о вбросах на голосовании по поправкам к Конституции, распространенные движением "Голос", оказались недостоверны, заявил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.

Представители Общественной палаты РФ представили во время брифинга анализ полученных сообщений с 25 июня по 1 июля. Как оказалось, большинство из них не соответствует действительности и является фейками. Так, из 1350 сообщений на "Карте нарушений" 92% являются недостоверными. Брод учел стиль работы движения "Голос" и сделал предположение, что количество подобных сообщений будет резко увеличиваться. Кроме того, информацию на "Карте нарушений" проверить невозможно, так как сервер сайта зарегистрирован на территории США.