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11:45   2 Июля 2020
Происшествия

Приговор в отношении американского шпиона Уилана вступил в силу

Приговор в отношении американского шпиона Уилана вступил в силу

Приговор в отношении американца Пола Уилана вступил в силу, его осудили за шпионаж против РФ.

Адвокат Владимир Жеребенков сообщил, что теперь нет юридических препятствий для обмена Уилана на российских осужденных в Америке, сообщает ТАСС.

Защитник американского шпиона не стал обжаловать приговор, он принял такое решение, чтобы не тратить время на рассмотрение жалобы и сразу перейти к переговорам по обмену Уилана на русских, которые осуждены в Америке.

Иностранец был арестован 29 декабря 2018 года во время спецоперации. Подробную информацию следователи не оглашают. Уилану назначили 16 лет в виде лишения свободы в колонии строгого режима. Американец не признал своей вины.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #сша #шпионаж #уилан

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