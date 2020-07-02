Приговор в отношении американского шпиона Уилана вступил в силу

Приговор в отношении американца Пола Уилана вступил в силу, его осудили за шпионаж против РФ.

Адвокат Владимир Жеребенков сообщил, что теперь нет юридических препятствий для обмена Уилана на российских осужденных в Америке, сообщает ТАСС.

Защитник американского шпиона не стал обжаловать приговор, он принял такое решение, чтобы не тратить время на рассмотрение жалобы и сразу перейти к переговорам по обмену Уилана на русских, которые осуждены в Америке.

Иностранец был арестован 29 декабря 2018 года во время спецоперации. Подробную информацию следователи не оглашают. Уилану назначили 16 лет в виде лишения свободы в колонии строгого режима. Американец не признал своей вины.