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 Песков: в Кремле считают триумфом итоги голосования по поправкам к Конституции РФ

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11:45   2 Июля 2020
Общество

Глава ЦИК не сомневается в легитимности голосования по поправкам к Конституции РФ

Глава ЦИК не сомневается в легитимности голосования по поправкам к Конституции РФ

Голосование по поправкам к Конституции РФ, проходившее с 25 июня по 1 июля, характеризуется высокой явкой избирателей при низком количестве нарушений. Эксперты уже высказались о прозрачности и демократичности процесса.

Участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ приняли 65% имеющих право голоса россиян, 78% которых одобрили предложенные изменения Основного закона нашей страны. Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, как сообщает РИА Новости, заявила об отсутствии серьезных нарушений процесса волеизъявления. Она не исключает возможности появления каких-то новых жалоб, но в целом, по ее убеждению, голосование следует считать легитимным.

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Автор: Ирина Большунова
#памфилова #легитимность #Голосование2020

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