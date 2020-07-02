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 Памфилова назвала ситуацию с данными по голосованию в Коми результатом технической ошибки

Памфилова назвала ситуацию с данными по голосованию в Коми результатом технической ошибки
Премьер-министр Индии поздравил Путина с успешным проведением голосования по поправкам

Премьер-министр Индии поздравил Путина с успешным проведением голосования по поправкам

 Песков: в Кремле считают триумфом итоги голосования по поправкам к Конституции РФ

Песков: в Кремле считают триумфом итоги голосования по поправкам к Конституции РФ
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11:43   2 Июля 2020
Политика

Соловьев подсчитал, во сколько обошелся Ходорковскому бунт оппозиции против поправок

Соловьев подсчитал, во сколько обошелся Ходорковскому бунт оппозиции против поправок

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев считает членов "Открытой России" подневольными либералами, которые получают финансирование от беглого олигарха Михаила Ходорковского.

Также организация отрабатывает повестку Запада в рамках кампании "Нет!". Соответствующие данные предоставило Федеральное агентство новостей.

По словам представителя СМИ, работники подконтрольной Ходорковскому организации вынуждены отчитываться перед предпринимателем за впустую потраченные деньги, учитывая итоги голосования по внесению поправок в Основной закон Российской Федерации. В крайний день всероссийского волеизъявления движение "Нет!" выступило с призывом к гражданам поучаствовать в несанкционированной акции, основной задачей которой было продемонстрировать недовольство и дискредитировать избирательный процесс. На полевую протестную деятельность было выделено свыше 121,5 тысячи долларов США, отметил Соловьев.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ прошло с 25 июня по 1 июля. Соответствующее распоряжение подписал президент Владимир Путин, сообщает телеканал "360".

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Автор: Кристина Мокроусова
#политика #соловьев #Голосование2020

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