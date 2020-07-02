Пушков раскритиковал Зеленского за его нерешительность

Президент Украины Владимир Зеленский действует нерешительно на фоне уголовного преследования в отношении экс-главы страны Петра Порошенко. Об этом заявил сенатор РФ Алексей Пушков.

Пушков указал на слабость нынешнего главы Незалежной. Соответствующим мнение сенатор поделился в своем Telegram-канале.

Сенатор выразил уверенность, что "Зеленский совсем слаб". По его мнению, решительным и смелым он предстал перед украинскими гражданами всего лишь один раз – во время дебатов с бывшим президентом Петром Порошенко, которые проходили на стадионе.

"Тогда он актерствовал и говорил слова, которые звучали гневно и решительно: "Я — ваш приговор!", – напомнил Пушков.

Российский сенатор подчеркнул, что как только понадобились не слова, а действия – Зеленский "спасовал, убежал, забился в угол", пишет телеканал "360".

"Царьград" сообщал, что Пушков развенчал провокацию США и Британии.