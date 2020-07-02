Более половины избирателей проголосовали за поправки на участке, где голосовал Путин

Поправки к Конституции РФ одобрили 54,5% избирателей на участке, где проголосовал глава России Владимир Путин. Об этом информировали в Мосгоризбиркоме.

Против поправок к Основному закону страны высказались 43,96% избирателей. Всего на УИК свой голос отдали 389 человек. Также 6 бюллетеней признали недействительными.

Ранее ЦИК Российской Федерации предоставил итоги проведенного голосования, из которых следует, что за принятие поправок высказались 77,92% граждан, против — 21,27%.