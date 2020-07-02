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 Памфилова назвала ситуацию с данными по голосованию в Коми результатом технической ошибки

Памфилова назвала ситуацию с данными по голосованию в Коми результатом технической ошибки
Премьер-министр Индии поздравил Путина с успешным проведением голосования по поправкам

Премьер-министр Индии поздравил Путина с успешным проведением голосования по поправкам

 Песков: в Кремле считают триумфом итоги голосования по поправкам к Конституции РФ

Песков: в Кремле считают триумфом итоги голосования по поправкам к Конституции РФ
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11:26   2 Июля 2020
Политика

Более половины избирателей проголосовали за поправки на участке, где голосовал Путин

Более половины избирателей проголосовали за поправки на участке, где голосовал Путин

Поправки к Конституции РФ одобрили 54,5% избирателей на участке, где проголосовал глава России Владимир Путин. Об этом информировали в Мосгоризбиркоме.

Против поправок к Основному закону страны высказались 43,96% избирателей. Всего на УИК свой голос отдали 389 человек. Также 6 бюллетеней признали недействительными.

Ранее ЦИК Российской Федерации предоставил итоги проведенного голосования, из которых следует, что за принятие поправок высказались 77,92% граждан, против — 21,27%.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #поправки #конституция #Голосование2020

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