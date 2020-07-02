Более 4 млн жителей столицы приняли участие в голосовании по поправкам

Представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием Александр Асафов рассказал, что в плебисцит по нововведениям в Основной закон страны поучаствовали более четырех миллионов москвичей.

Голосование прошло в период с 25 июня по 1 июля. Сейчас продолжается подсчет протоколов. Жители Москвы и Нижегородской области могли помимо очного присутствия на избирательном участке или просьбы о приходе комиссии на дом, воспользоваться системой "Мобильный избиратель", сообщает издание "Интерфакс".

Окончание мероприятия ознаменовалось высокой явкой людей. По данным Центральной избирательной комиссии, приняли участие примерно 65% избирателей. Серди них больше четырех миллионов проживают в Москве.