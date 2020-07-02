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11:22   2 Июля 2020
Общество

Цеков объяснил активность россиян при голосовании по поправкам доверием граждан к власти

Цеков объяснил активность россиян при голосовании по поправкам доверием граждан к власти

Россияне доверяют власти, правительству и президенту РФ, заявил сенатор Сергей Цеков. Более 70% граждан проголосовали за принятие поправок к Конституции.

Явка на голосование оказалась выше, чем прогнозировали аналитики. Избирательные участки закрылись 1 июля. Россияне на протяжении недели принимали активное участие в голосовании по поправкам к Конституции. По последним данным ЦИК, за принятие поправок высказались 77,92% граждан. По предварительной информации, явка в стране составила 65%, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Крымский сенатор Сергей Цеков в беседе с изданием iReactor заявил, что активность россиян при голосовании можно расценивать как большой успех проекта.

"Инициатором поправок была власть, но это произошло в единстве власти и народа", — заявил Цеков.

Эксперты также прокомментировали голосование по поправкам к Конституции в Петербурге. Организация мероприятия была на высшем уровне. Кроме того, отмечена открытость избирательного процесса с позиции СМИ.

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Автор: Кристина Мокроусова
#цеков #конституция рф #Голосование2020

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