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11:17   2 Июля 2020
Общество

Глава Адыгеи отметил высокую явку в ходе голосования по поправкам к Конституции РФ

Глава Адыгеи отметил высокую явку в ходе голосования по поправкам к Конституции РФ

Голосование по поправкам к Конституции Российской Федерации в Адыгее прошло с соблюдением всех мер безопасности. Нарушений не зафиксировано. Об этом заявил глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов.

Процесс голосования контролировали более 1,6 тысячи наблюдателей, в том числе представители Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

В ходе голосования в Адыгее работали 264 избирательных участка. Все меры предосторожности неукоснительно соблюдались. Избирателям измеряли температуру, выдавали маски и перчатки.

Явка в Адыгее составила 81,98%, поправки к Конституции поддержали 84,55% избирателей. Проголосовали против — 14,66%.

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Автор: Ирина Большунова
#итоги #адыгея #Голосование2020

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