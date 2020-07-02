Глава Адыгеи отметил высокую явку в ходе голосования по поправкам к Конституции РФ

Голосование по поправкам к Конституции Российской Федерации в Адыгее прошло с соблюдением всех мер безопасности. Нарушений не зафиксировано. Об этом заявил глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов.

Процесс голосования контролировали более 1,6 тысячи наблюдателей, в том числе представители Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

В ходе голосования в Адыгее работали 264 избирательных участка. Все меры предосторожности неукоснительно соблюдались. Избирателям измеряли температуру, выдавали маски и перчатки.

Явка в Адыгее составила 81,98%, поправки к Конституции поддержали 84,55% избирателей. Проголосовали против — 14,66%.