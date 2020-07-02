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11:04   2 Июля 2020
Общество

Милонов объяснил причину высокой явки на голосовании по поправкам к Конституции РФ

Милонов объяснил причину высокой явки на голосовании по поправкам к Конституции РФ

Эксперты отметили высокую явку избирателей на голосовании по поправкам к Конституции РФ. Высокие показатели можно объяснить достойной организацией мероприятия, считает депутат Госдумы Виталий Милонов.

Сотрудники избирательных участков создали все условия, чтобы россиянам было комфортно принимать участие в голосовании, заявил депутат. По его словам, о высоком уровне организации мероприятия свидетельствует высокая явка избирателей.

"Впечатления очень положительные от того, что видел на избирательных участках", — сказал Милонов в беседе с корреспондентом New Inform.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) заявила о рекордной явке избирателей на голосование. По предварительным данным, более 62% россиян приняли участие в голосовании, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

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Автор: Кристина Мокроусова
#милонов #конституция #Голосование2020

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