«Россияне проголосовали за свое будущее»: Ревенко о результатах голосования

Высокий процент проголосовавших за поправки к Конституции связан с желанием людей изменить страну. Такое мнение «Политике сегодня» высказал депутат ЗакСа Санкт-Петербурга Андрей Анохин.

«Люди хотят перемен в стране, они их полностью связывают с изменениями в Конституции. Жители хотят улучшения социальной политики: поддержки семей, детей, животных, а также другого отношения к самому человеку, его труду. Люди хотят обновлений, но в спокойном эволюционном темпе, доверяя нашему президенту», — поделился мнением депутат.

Депутат Государственной Думы, заместитель секретаря генсовета, член партии «Единая Россия» Евгений Ревенко считает, что такой высокий процент проголосовавших за поправки позволяет говорить о том, что общество смогло найти общие цели, достигнуть общего видения будущего страны.

«Я считаю, что новый пакет поправок к Конституции – это общественный договор. Мы можем говорить о том, что в обществе достигнут консенсус по поводу дальнейшего повышения стандартов качества жизни, территориальной ценности, юридического суверенитета, сохранения и сбережения исторической памяти», — сказал политик.

Ревенко подчеркнул, что количество людей, поддержавших поправки к Конституции в 2020 году, превысило число проголосовавших на референдуме по принятию Основного закона страны в 1993 году. Тогда явка составляла 54,8 процента, при этом высказалось «за» 58,4 процента. В этом году проголосовали 65 процентов россиян, и поддержали поправки почти 78 процентов.

«206 поправок, которые затрагивают практически все аспекты нашей жизни. По предыдущей Конституции мы прожили без малого 30 лет. Она принималась в обстановке горячего противостояния нашего общества. Сейчас и страна, и политическая система, и общество стали совершенно другими. И, конечно, было необходимым внесение значительных поправок, которые зафиксируют нынешнее положение нашей страны и определят вектор нашего развития. Можно сказать, что наше население проголосовало за свое будущее», — заявил депутат.

Высокая явка избирателей, по мнению Ревенко, была связана еще и с тем, что в этом году была организована комфортная система голосования в течение недели, а Москва и Нижний Новгород могли проголосовать онлайн. Также, депутат уверен, что на явку повлиял призыв Владимира Путина.

«В нашей стране сформировано путинское большинство, которое откликнулось на призыв лидера и приняло участие в голосовании», — резюмировал депутат.

Сотрудники правоохранительных органов в ходе голосования по внесению изменений в Конституцию РФ не допустили правонарушений, способных повлиять на его итоги, об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Ответственный секретарь СПЧ, председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) Александр Точенов также отметил отсутствие серьезных нарушений.