Подавляющее большинство крымчан одобрили внесение поправок в российскую Конституцию, сообщили в региональном избиркоме.

Подержали поправки почти 91% граждан, проголосовавших на полуострове. Отрицательно высказались лишь 9,08% избирателей. Эксперт из Германии Гуннар Линдеманн заявил, что голосование в Крыму проходило прозрачно и демократично. Он отметил высокую организацию мероприятия. Опыт Российской Федерации по проведению голосования во время пандемии будет использован в Германии. Там скоро начнется подготовка к выборам в бундестаг.