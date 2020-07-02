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 Глава Адыгеи отметил высокую явку в ходе голосования по поправкам к Конституции РФ

Глава Адыгеи отметил высокую явку в ходе голосования по поправкам к Конституции РФ
ФАН и "Патриот" проведут эфир о результатах голосования по поправкам к Конституции РФ

ФАН и "Патриот" проведут эфир о результатах голосования по поправкам к Конституции РФ

 В ФРС США объяснили, какой риск несет вторая волна коронавируса

В ФРС США объяснили, какой риск несет вторая волна коронавируса
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10:52   2 Июля 2020
Общество

Более 90% жителей Крыма поддержали поправки к Конституции РФ

Более 90% жителей Крыма поддержали поправки к Конституции РФ

Подавляющее большинство крымчан одобрили внесение поправок в российскую Конституцию, сообщили в региональном избиркоме.

Подержали поправки почти 91% граждан, проголосовавших на полуострове. Отрицательно высказались лишь 9,08% избирателей. Эксперт из Германии Гуннар Линдеманн заявил, что голосование в Крыму проходило прозрачно и демократично. Он отметил высокую организацию мероприятия. Опыт Российской Федерации по проведению голосования во время пандемии будет использован в Германии. Там скоро начнется подготовка к выборам в бундестаг.

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Автор: Юлия Яковлева
#поправки #конституция #Голосование2020

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