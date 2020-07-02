ФАН и "Патриот" проведут эфир о результатах голосования по поправкам к Конституции РФ

Эфир, посвященный результатам общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ, организуют Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа "Патриот".

Согласно информации ЦИК, после обработки 85% протоколов выявлено, что за принятие изменений в Основной закон России проголосовали 77,92% граждан страны, а против — 21,27%.

Сообщается, что "Патриот" и ФАН вместе с ведущими политиками России, правозащитниками и другими экспертами обсудят прошедшее голосование, явку, результат и иные аспекты. Также темой обсуждения будет реакция радикального меньшинства и политических сектантов на волеизъявление населения, сообщает ФАН. Прямой эфир по результатам голосования по поправкам к Конституции РФ пройдет здесь.

ФАН сообщал, что более 60% россиян уже проголосовали по поправкам к Конституции РФ, свидетельствуют данные Центризбиркома на вечер 1 июля.