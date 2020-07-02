Оперштаб заявил о 6760 новых случаях коронавируса в России за сутки

Российские медики выявили в стране 6760 новых случаев коронавирусной инфекции за истекшие сутки. Об этом заявили в оперативном штабе по мониторингу и борьбе с COVID-19.

Новых пациентов зарегистрировали в 83 из 85 субъектах Российской Федерации. Более 32% из них чувствовали себя хорошо и не испытывали каких-либо проявлений вируса. Практически эта же цифра значится в статистике выздоровевших, за прошлые сутки излечились 6047 россиян, которые ранее получили положительный результат при тестировании на COVID-19. Вся оперативная и точная информация по статистике коронавируса в России отражена на официальном сайте стопкоронавирус.рф.