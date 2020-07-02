Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Цеков объяснил активность россиян при голосовании по поправкам доверием граждан к власти

Цеков объяснил активность россиян при голосовании по поправкам доверием граждан к власти

 Глава Адыгеи отметил высокую явку в ходе голосования по поправкам к Конституции РФ

Глава Адыгеи отметил высокую явку в ходе голосования по поправкам к Конституции РФ
ФАН и "Патриот" проведут эфир о результатах голосования по поправкам к Конституции РФ

ФАН и "Патриот" проведут эфир о результатах голосования по поправкам к Конституции РФ

 В ФРС США объяснили, какой риск несет вторая волна коронавируса

В ФРС США объяснили, какой риск несет вторая волна коронавируса
В США за сутки зарегистрировано 50 тысяч случаев заражения коронавирусом

В США за сутки зарегистрировано 50 тысяч случаев заражения коронавирусом

 Трамп признался, что его все больше злит Китай

Трамп признался, что его все больше злит Китай
Цеков объяснил активность россиян при голосовании по поправкам доверием граждан к власти

Цеков объяснил активность россиян при голосовании по поправкам доверием граждан к власти

 Глава Адыгеи отметил высокую явку в ходе голосования по поправкам к Конституции РФ

Глава Адыгеи отметил высокую явку в ходе голосования по поправкам к Конституции РФ
ФАН и "Патриот" проведут эфир о результатах голосования по поправкам к Конституции РФ

ФАН и "Патриот" проведут эфир о результатах голосования по поправкам к Конституции РФ

 В ФРС США объяснили, какой риск несет вторая волна коронавируса

В ФРС США объяснили, какой риск несет вторая волна коронавируса
В США за сутки зарегистрировано 50 тысяч случаев заражения коронавирусом

В США за сутки зарегистрировано 50 тысяч случаев заражения коронавирусом

 Трамп признался, что его все больше злит Китай

Трамп признался, что его все больше злит Китай
10:43   2 Июля 2020
Общество

Оперштаб заявил о 6760 новых случаях коронавируса в России за сутки

Оперштаб заявил о 6760 новых случаях коронавируса в России за сутки

Российские медики выявили в стране 6760 новых случаев коронавирусной инфекции за истекшие сутки. Об этом заявили в оперативном штабе по мониторингу и борьбе с COVID-19.

Новых пациентов зарегистрировали в 83 из 85 субъектах Российской Федерации. Более 32% из них чувствовали себя хорошо и не испытывали каких-либо проявлений вируса. Практически эта же цифра значится в статистике выздоровевших, за прошлые сутки излечились 6047 россиян, которые ранее получили положительный результат при тестировании на COVID-19. Вся оперативная и точная информация по статистике коронавируса в России отражена на официальном сайте стопкоронавирус.рф.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#оперативный штаб #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...