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10:40   2 Июля 2020
Экономика

В ФРС США объяснили, какой риск несет вторая волна коронавируса

В ФРС США объяснили, какой риск несет вторая волна коронавируса

Члены комитета Федеральной резервной системы по открытым рынкам сообщили, каким будет пессимистичный сценарий второй волны пандемии, сообщается в протоколе заседания ФРС.

Создание экономической модели показало, что комитету по открытым рынкам придется поддерживать уровень высокостимулирующих финансовых условий на протяжении долгих лет, чтобы ускорить процесс восстановления, следует из документа.

Согласно прогнозу по развитию ситуации второй волны коронавируса, ВВП США может упасть до исторического минимума. Специалисты не исключают, что у пессимистического сценария есть большие шансы на развитие.

В негативном развитии также учтены усиление рецессии, напряженность в американо-китайских отношениях, которые представляют краткосрочные риски для финансовых рынков.

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Автор: Василий Пименов
#сша #ввп #фрс #коронавирус

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