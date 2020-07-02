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 Глава Адыгеи отметил высокую явку в ходе голосования по поправкам к Конституции РФ

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ФАН и "Патриот" проведут эфир о результатах голосования по поправкам к Конституции РФ

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10:38   2 Июля 2020
Общество

ЦИК обработал 100% протоколов голосования по поправкам еще в пяти регионах России

ЦИК обработал 100% протоколов голосования по поправкам еще в пяти регионах России

Голоса избирателей подсчитали еще в нескольких регионах России. Центральная избирательная комиссия опубликовала результаты голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Учтены голоса жителей Нижегородской области, где в поддержку поправок высказались 79,31% россиян. Против проголосовали 20,16% жителей страны. В Республике Татарстан также большинство жителей проголосовали за поправки в Конституцию – 82,81%, против 16,61%. Аналогичная ситуация наблюдается в Ульяновской области, где было подсчитано 71,16% голосов за поправки. Протест выразили 27,85% местных жителей. В Ивановской области поправки поддержали 76,23%, против – 23,02%. Также ЦИК сообщил, что 88,92% голосов на Кубани были отданы за дополнения в главный закон страны, и только 10,57% против.

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Автор: Василий Пименов
#поправки #конституция #итоги #Голосование2020

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