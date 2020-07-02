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 Глава Адыгеи отметил высокую явку в ходе голосования по поправкам к Конституции РФ

Глава Адыгеи отметил высокую явку в ходе голосования по поправкам к Конституции РФ
ФАН и "Патриот" проведут эфир о результатах голосования по поправкам к Конституции РФ

ФАН и "Патриот" проведут эфир о результатах голосования по поправкам к Конституции РФ

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10:37   2 Июля 2020
Политика

Неверные шаги Навального привели "оппозицию" к провалу политического сезона

Неверные шаги Навального привели "оппозицию" к провалу политического сезона

Ведущие и гости передачи RT "Прекрасная Россия бу-бу-бу" обсудили неправильные шаги блогера Алексея Навального, которые привели к провалу "политического сезона" оппозицией.

Оппозиционеры не намерены объединяться, но бурно критикуют такие новые возможности, как дистанционное голосование, что демонстрирует их сложное положение в настоящее время и отсутствие перспектив в будущем, сообщает "ПолитЭксперт".

Бывший юрист иноагента ФБК Виталий Серуканов отметил перспективы, открывающие оппозиции дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Основные избиратели несистемщиков это молодые россияне, активно пользующиеся электронными гаджетами. За счет частичного перевода плебисцита на дистанционную основу, есть возможность охватить менее активно голосующее население России, а значит оппозиционеры могут набрать больше политических очков.

Несмотря на возможности, сотрудники ФБК активно критикуют электронное голосование. Против этого высказался даже менеджер проектов ФБК Леонид Волков, который ранее продвигал электронное голосование как прогрессивный способ.

RT сообщал, что председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отреагировал на обнаруженную старую запись Навального в "Живом журнале".

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Автор: Яна Либерман
#навальный #фбк #серуканов #Голосование2020

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