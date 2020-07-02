Более 65% жителей Москвы проголосовали за поправки в Конституцию России

Большинство москвичей одобрили внесение поправок в российскую Конституцию. За проголосовали 65,29% жителей столицы.

Против поправок высказались 33,98% избирателей Москвы, сообщает столичный избирком. Никаких серьезных правонарушений, которые могли бы повлиять на итоги общероссийского голосования, допущено не было. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ проходило с 25 июня по 1 июля, вчера был финальный день. Уже стали известны предварительные итоги по регионам страны.