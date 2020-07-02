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Цеков объяснил активность россиян при голосовании по поправкам доверием граждан к власти

 Глава Адыгеи отметил высокую явку в ходе голосования по поправкам к Конституции РФ

Глава Адыгеи отметил высокую явку в ходе голосования по поправкам к Конституции РФ
ФАН и "Патриот" проведут эфир о результатах голосования по поправкам к Конституции РФ

ФАН и "Патриот" проведут эфир о результатах голосования по поправкам к Конституции РФ

 В ФРС США объяснили, какой риск несет вторая волна коронавируса

В ФРС США объяснили, какой риск несет вторая волна коронавируса
В США за сутки зарегистрировано 50 тысяч случаев заражения коронавирусом

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10:30   2 Июля 2020
Общество

Более 65% жителей Москвы проголосовали за поправки в Конституцию России

Более 65% жителей Москвы проголосовали за поправки в Конституцию России

Большинство москвичей одобрили внесение поправок в российскую Конституцию. За проголосовали 65,29% жителей столицы.

Против поправок высказались 33,98% избирателей Москвы, сообщает столичный избирком. Никаких серьезных правонарушений, которые могли бы повлиять на итоги общероссийского голосования, допущено не было. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ проходило с 25 июня по 1 июля, вчера был финальный день. Уже стали известны предварительные итоги по регионам страны.

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Автор: Василий Пименов
#поправки #конституция #Голосование2020

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