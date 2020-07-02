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10:15   2 Июля 2020
Общество

МВД сообщило, что серьезных нарушений в ходе голосования по Конституции РФ не допущено

МВД сообщило, что серьезных нарушений в ходе голосования по Конституции РФ не допущено

Серьезных нарушений, способных повлиять на итоги голосования по внесению поправок к Конституции РФ, допущено не было. Об этом сообщил первый заместитель главы МВД России Александр Горовой.

Серьезных нарушений по линии органов внутренних дел, которые могли бы повлиять на итоги голосования на конкретных участковых избирательных комиссиях, к этому часу не зафиксировано. Об этом Горовой заявил во время выступления в ЦИК в среду.

МВД отметило 839 сообщений о нарушениях в ходе голосования по внесению поправок в Конституцию РФ с 25 июня.

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Автор: Юлия Яковлева
#нарушения #мвд #Голосование2020

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