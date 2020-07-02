Порядка 92% россиян на голосовании в Молдавии поддержали поправки к Конституции РФ

Поправки к Конституции РФ поддержали 92% россиян, проголосовавших в Кишиневе, заявила пресс-служба посольства России в Молдавии.

В голосовании приняли участие более 880 граждан РФ. Поддержали поправки 92%, высказались против 8% избирателей. В Молдавии работали три избирательных участка: один в посольстве в Кишиневе и еще два в Тирасполе.

Как известно, голосование проходило с 25 июня по 1 июля 2020 года включительно. Каждый совершеннолетний россиян мог посетить избирательный участок с 8:00 до 20:00 по местному времени.