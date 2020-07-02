ФСБ сообщила об изъятии 77 единиц оружия в ходе оперативных мероприятий в шести регионах

Федеральная служба безопасности в рамках оперативных мероприятий изъяла у жителей шести субъектов РФ 77 единиц оружия и 103 кг тротила, сообщили официальные представители Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Сотрудники ФСБ пресекли преступную деятельность 13 жителей Хабаровского, Краснодарского и Красноярского краев, Кемеровской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, подчеркивают в ЦОС. Как уточняется, все задержанные были причастны к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия, а также добываемых в местах боев времен Второй мировой войны.

В ходе оперативных действий были изъяты 77 единиц огнестрельного оружия: пистолеты, револьверы, винтовки, карабины, автоматы и пулеметы. Также сотрудники ФСБ изъяли 13,5 тыс. патронов различного калибра и свыше 360 частей и комплектующих огнестрельного оружия.