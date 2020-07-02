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Глава Адыгеи отметил высокую явку в ходе голосования по поправкам к Конституции РФ

 Милонов объяснил причину высокой явки на голосовании по поправкам к Конституции РФ

Милонов объяснил причину высокой явки на голосовании по поправкам к Конституции РФ
ФАН и "Патриот" проведут эфир о результатах голосования по поправкам к Конституции РФ

ФАН и "Патриот" проведут эфир о результатах голосования по поправкам к Конституции РФ

 В ФРС США объяснили, какой риск несет вторая волна коронавируса

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10:01   2 Июля 2020
Общество

Клишас заявил, что вступление поправок в силу не требует переназначения правительства

Клишас заявил, что вступление поправок в силу не требует переназначения правительства

После вступления в силу поправок к российской Конституции не потребуется переназначать членов кабинета министров, объяснил глава комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Теперь, когда граждане России высказали свое одобрение в ходе общероссийского голосования, президент страны Владимир Путин издаст указ, в соответствии с которым Конституция Российской Федерации с новыми поправками будет опубликована для всеобщего прочтения. Также будет указана дата вступления в силу поправок. Это произойдет сразу после того, как станут известны официальные результаты проведенного голосования, уточнил сенатор.

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Автор: Василий Пименов
#клишас #Голосование2020

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