Клишас заявил, что вступление поправок в силу не требует переназначения правительства

После вступления в силу поправок к российской Конституции не потребуется переназначать членов кабинета министров, объяснил глава комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Теперь, когда граждане России высказали свое одобрение в ходе общероссийского голосования, президент страны Владимир Путин издаст указ, в соответствии с которым Конституция Российской Федерации с новыми поправками будет опубликована для всеобщего прочтения. Также будет указана дата вступления в силу поправок. Это произойдет сразу после того, как станут известны официальные результаты проведенного голосования, уточнил сенатор.