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Глава Адыгеи отметил высокую явку в ходе голосования по поправкам к Конституции РФ

 Милонов объяснил причину высокой явки на голосовании по поправкам к Конституции РФ

Милонов объяснил причину высокой явки на голосовании по поправкам к Конституции РФ
ФАН и "Патриот" проведут эфир о результатах голосования по поправкам к Конституции РФ

ФАН и "Патриот" проведут эфир о результатах голосования по поправкам к Конституции РФ

 В ФРС США объяснили, какой риск несет вторая волна коронавируса

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9:55   2 Июля 2020
Общество

ЦИК опубликовал окончательные итоги голосования по поправкам к Конституции РФ

ЦИК опубликовал окончательные итоги голосования по поправкам к Конституции РФ

Россияне большинством голосов одобрили поправки к Конституции РФ. Центризбирком сообщил о 77,92% голосов за принятие изменений в Основной закон страны.

Против вынесенных на голосование поправок высказалось 21,27% населения. Жители России обеспечили рекордную явку, она превысила 65%.

Всенародное волеизъявление стартовало 25 июня и длилось семь дней до 1 июля. Количество избирателей в основной день превысило число посетителей участков в выходные дни. Рекордная явка составила 65%. Подсчет голосов на УИКах начался во всех регионах 1 июля после 20:00 по местному времени.

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Автор: Борис Нестеров
#поправки #конституция #итоги #Голосование2020

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