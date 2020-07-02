ЦИК опубликовал окончательные итоги голосования по поправкам к Конституции РФ

Россияне большинством голосов одобрили поправки к Конституции РФ. Центризбирком сообщил о 77,92% голосов за принятие изменений в Основной закон страны.

Против вынесенных на голосование поправок высказалось 21,27% населения. Жители России обеспечили рекордную явку, она превысила 65%.

Всенародное волеизъявление стартовало 25 июня и длилось семь дней до 1 июля. Количество избирателей в основной день превысило число посетителей участков в выходные дни. Рекордная явка составила 65%. Подсчет голосов на УИКах начался во всех регионах 1 июля после 20:00 по местному времени.