Свыше 70% участников голосования в Тверской области поддержали поправки к Конституции

Большая часть жителей Тверской области проголосовали за внесение поправок в Конституцию РФ, сообщили в областном избиркоме по результатам обработки 100% протоколов.

Известно, что поправки к Основному закону страны поддержали 71,87% избирателей. Против высказались 27,21%. Также в сообщении облизбиркома говорится, что участие в процедуре голосования приняли 54,94% жителей региона (571 390 из 1 039 944), передает РИА Новости.

Нынешняя явка на голосование по поправкам в Конституцию в Москве стала рекордной для столицы. Об этом накануне заявил политолог Алексей Мартынов.