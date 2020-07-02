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Свыше 70% участников голосования в Тверской области поддержали поправки к Конституции

 Политолог Мельников высоко оценил голосование по Конституции в Челябинской области

Политолог Мельников высоко оценил голосование по Конституции в Челябинской области
Клишас заявил, что поправки включат в Конституцию РФ после указа президента

Клишас заявил, что поправки включат в Конституцию РФ после указа президента

 Парламент РФ на следующей неделе приступит к реализации поправок к Конституции

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9:45   2 Июля 2020
Общество

Свыше 70% участников голосования в Тверской области поддержали поправки к Конституции

Свыше 70% участников голосования в Тверской области поддержали поправки к Конституции

Большая часть жителей Тверской области проголосовали за внесение поправок в Конституцию РФ, сообщили в областном избиркоме по результатам обработки 100% протоколов.

Известно, что поправки к Основному закону страны поддержали 71,87% избирателей. Против высказались 27,21%. Также в сообщении облизбиркома говорится, что участие в процедуре голосования приняли 54,94% жителей региона (571 390 из 1 039 944), передает РИА Новости.

Нынешняя явка на голосование по поправкам в Конституцию в Москве стала рекордной для столицы. Об этом накануне заявил политолог Алексей Мартынов.

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Автор: Яна Либерман
#тверская область #конституция #Голосование2020

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