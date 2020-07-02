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 Политолог Мельников высоко оценил голосование по Конституции в Челябинской области

Политолог Мельников высоко оценил голосование по Конституции в Челябинской области
Клишас заявил, что поправки включат в Конституцию РФ после указа президента

Клишас заявил, что поправки включат в Конституцию РФ после указа президента

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9:44   2 Июля 2020
Общество

Политолог Мельников высоко оценил голосование по Конституции в Челябинской области

Политолог Мельников высоко оценил голосование по Конституции в Челябинской области

Голосование по поправкам в Конституцию РФ прошли достойно.

Проведенное голосование по поправкам в Конституцию РФ прошло очень достойно в Челябинской области. Об этом заявил политолог Александр Мельников в социальной сети.

По словам публициста, в сравнении со многими регионами в области были высокие показатели явки, а качество проведения мероприятия и информационной кампании соответствовало высоким требованиям.

Мельников отметил, что такая работа прошла благодаря политблоку губернатора Алексея Текслера и работе избирательной областной комиссии. Особое внимание эксперт обратил на то, что общероссийское голосование проходило в условиях пандемии коронавируса.

Депутат МГД Ольга Мельникова рассказала, что голосование в Москве проходило демократично и прозрачно. В интервью "АиФ" политик отметила, что впервые люди могут принять участие в судьбе страны и не нарушать свои планы. Поэтому по всей России отмечалась высокая явка проголосовавших.

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Автор: Василий Пименов
#конституция рф #Голосование2020

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