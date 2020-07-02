Политолог Мельников высоко оценил голосование по Конституции в Челябинской области
Голосование по поправкам в Конституцию РФ прошли достойно.
Проведенное голосование по поправкам в Конституцию РФ прошло очень достойно в Челябинской области. Об этом заявил политолог Александр Мельников в социальной сети.
По словам публициста, в сравнении со многими регионами в области были высокие показатели явки, а качество проведения мероприятия и информационной кампании соответствовало высоким требованиям.
Мельников отметил, что такая работа прошла благодаря политблоку губернатора Алексея Текслера и работе избирательной областной комиссии. Особое внимание эксперт обратил на то, что общероссийское голосование проходило в условиях пандемии коронавируса.
Депутат МГД Ольга Мельникова рассказала, что голосование в Москве проходило демократично и прозрачно. В интервью "АиФ" политик отметила, что впервые люди могут принять участие в судьбе страны и не нарушать свои планы. Поэтому по всей России отмечалась высокая явка проголосовавших.