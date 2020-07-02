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Свыше 70% участников голосования в Тверской области поддержали поправки к Конституции

Свыше 70% участников голосования в Тверской области поддержали поправки к Конституции

 Политолог Мельников высоко оценил голосование по Конституции в Челябинской области

Политолог Мельников высоко оценил голосование по Конституции в Челябинской области
Клишас заявил, что поправки включат в Конституцию РФ после указа президента

Клишас заявил, что поправки включат в Конституцию РФ после указа президента

 Парламент РФ на следующей неделе приступит к реализации поправок к Конституции

Парламент РФ на следующей неделе приступит к реализации поправок к Конституции
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9:40   2 Июля 2020
Политика

Клишас заявил, что поправки включат в Конституцию РФ после указа президента

Клишас заявил, что поправки включат в Конституцию РФ после указа президента

Поправки включат в Конституцию РФ после указа президента, который он издаст по результатам голосования.

Об этом в беседе с РИА Новости заявил российский сенатор Андрей Клишас. По словам политика, поправки в главный закон страны вступят в силу после того, как Центризбирком РФ объявит официальные итоги голосования.

Ранее в ЦИК заявили, что за принятие поправок к Конституции проголосовало более 77% избирателей по итогам обработки 99,9 процента протоколов, передает RT.

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Автор: Руслан Неглинный
#поправки #клишас #Голосование2020

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