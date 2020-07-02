Клишас заявил, что поправки включат в Конституцию РФ после указа президента

Поправки включат в Конституцию РФ после указа президента, который он издаст по результатам голосования.

Об этом в беседе с РИА Новости заявил российский сенатор Андрей Клишас. По словам политика, поправки в главный закон страны вступят в силу после того, как Центризбирком РФ объявит официальные итоги голосования.

Ранее в ЦИК заявили, что за принятие поправок к Конституции проголосовало более 77% избирателей по итогам обработки 99,9 процента протоколов, передает RT.