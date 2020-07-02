Парламент РФ на следующей неделе приступит к реализации поправок к Конституции

Парламент уже на следующей неделе начнет работу над законопроектами для реализации внесенных нововведений в Основной закон Российской Федерации.

Соответствующее заявление сделал представитель Совфеда Федерального Собрания РФ от Красноярского края Андрей Клишас. Некоторое время назад парламентарий заявил, что любые законы об отчуждении Крыма от Российской Федерации станут невозможными после принятия поправки к Конституции о защите целостности государства, сообщает телеканал "360".

По результатам первого дня работы на пунктах голосования на полуострове международный эксперт из Федеративной Республики Германии Гуннар Линдеманн рассказал о полной прозрачности волеизъявления. Он отметил хорошую организованность и демократичность процесса.