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Свыше 70% участников голосования в Тверской области поддержали поправки к Конституции

Свыше 70% участников голосования в Тверской области поддержали поправки к Конституции

 Политолог Мельников высоко оценил голосование по Конституции в Челябинской области

Политолог Мельников высоко оценил голосование по Конституции в Челябинской области
Клишас заявил, что поправки включат в Конституцию РФ после указа президента

Клишас заявил, что поправки включат в Конституцию РФ после указа президента

 Парламент РФ на следующей неделе приступит к реализации поправок к Конституции

Парламент РФ на следующей неделе приступит к реализации поправок к Конституции
В США за сутки зарегистрировано 50 тысяч случаев заражения коронавирусом

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9:38   2 Июля 2020
Политика

Парламент РФ на следующей неделе приступит к реализации поправок к Конституции

Парламент РФ на следующей неделе приступит к реализации поправок к Конституции

Парламент уже на следующей неделе начнет работу над законопроектами для реализации внесенных нововведений в Основной закон Российской Федерации.

Соответствующее заявление сделал представитель Совфеда Федерального Собрания РФ от Красноярского края Андрей Клишас. Некоторое время назад парламентарий заявил, что любые законы об отчуждении Крыма от Российской Федерации станут невозможными после принятия поправки к Конституции о защите целостности государства, сообщает телеканал "360".

По результатам первого дня работы на пунктах голосования на полуострове международный эксперт из Федеративной Республики Германии Гуннар Линдеманн рассказал о полной прозрачности волеизъявления. Он отметил хорошую организованность и демократичность процесса.

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Автор: Василий Пименов
#политика #клишас #Голосование2020

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