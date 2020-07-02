Более 80% жителей Воронежской области отдали голоса за внесение поправок в Конституцию

В Воронежской области явка россиян на голосование по поправкам к Конституции России составила 72,74%. "За" проголосовали 80,07%, "против" — 19,18, сообщил председатель облизбиркома Сергей Канищев.

По словам Канищева, в Воронежской области обработано 100% протоколов с итогами голосования по внесению изменений в Конституцию России, передает РИА Новости.

Изначально проведение общероссийского голосование по поправкам к Конституции было назначено на 22 апреля, однако было отложено из-за пандемии. Президент России Владимир Путин объявил, что голосование состоится 1 июля.

Аналитики отмечают, что во время голосования 1 июля россияне показали рекордную явку. Так, по состоянию на 17:00 она составила 62,89%. В двух регионах, где проходило дистанционное голосование — это Москва и Нижегородская область, явка составила 93%.