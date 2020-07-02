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Свыше 70% участников голосования в Тверской области поддержали поправки к Конституции

 Политолог Мельников высоко оценил голосование по Конституции в Челябинской области

Политолог Мельников высоко оценил голосование по Конституции в Челябинской области
Клишас заявил, что поправки включат в Конституцию РФ после указа президента

Клишас заявил, что поправки включат в Конституцию РФ после указа президента

 Парламент РФ на следующей неделе приступит к реализации поправок к Конституции

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9:33   2 Июля 2020
Общество

Жители Кузбасса обеспечили региону лидерство в Западной Сибири по явке на голосование

Жители Кузбасса обеспечили региону лидерство в Западной Сибири по явке на голосование

Самая высокая явка избирателей на голосование по поправкам к Конституции среди регионов Западной Сибири выявлена в Кемеровской области. По данным избиркома, она составила 88,4% от общего числа граждан с правом голоса.

Кемеровская область отличилась активностью голосования по поправкам к Конституции. По данным регионального избиркома, участие в избирательном процессе приняли 88,4% граждан. Это самый высокий показатель в Западной Сибири.

Отмечается, что абсолютное большинство кемеровчан поддержали предлагаемые поправки. Таковых оказалось 87% против 12%, решивших иначе.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции проходило с 25 июня по 1 июля. По последним данным ЦИК, внесение корректив в основной закон поддержали около 78% граждан с правом голоса.

Ранее рекордную явку на голосовании в Москве отметил политолог Сергей Мартынов.

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Автор: Яна Либерман
#поправки #кузбасс #явка #Голосование2020

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