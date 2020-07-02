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Свыше 70% участников голосования в Тверской области поддержали поправки к Конституции

 Политолог Мельников высоко оценил голосование по Конституции в Челябинской области

Политолог Мельников высоко оценил голосование по Конституции в Челябинской области
Клишас заявил, что поправки включат в Конституцию РФ после указа президента

Клишас заявил, что поправки включат в Конституцию РФ после указа президента

 Парламент РФ на следующей неделе приступит к реализации поправок к Конституции

Парламент РФ на следующей неделе приступит к реализации поправок к Конституции
В США за сутки зарегистрировано 50 тысяч случаев заражения коронавирусом

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9:01   2 Июля 2020
Общество

Большинство граждан Мордовии проголосовало за поправки в Конституцию

Большинство граждан Мордовии проголосовало за поправки в Конституцию

Избирательная комиссия Республики Мордовия обработала все протоколы голосования по поправкам в Основной закон. Итоги показывают, что 85,6% жителей Мордовии поддерживают изменения в Конституцию.

Против принятия поправок высказались 13,82% избирателей, передает РИА Новости. Итоговая явка участников голосования в республике достигла 79,6%.

Общероссийское голосование по вопросу одобрения поправок к Конституции РФ началось 25 июня и проходило в течение недели. До 30 июня включительно для избирателей была разработана система электронного голосования и возможность волеизъявления на дому. Последний день выборов состоялся 1 июля и прошел в традиционном очном формате. По последним данным ЦИК, явка по всей стране достигла 65%.

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Автор: Яна Либерман
#поправки #конституция #Голосование2020

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