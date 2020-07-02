Соловьев заявил, что CNN признали результаты голосования по поправкам к Конституции РФ

Американский телеканал CNN заявил о громкой победе президента России Владимира Путина на голосовании по поправкам к Конституции РФ. Телеведущий Владимир Соловьев обратил внимание на это событие.

Журналист написал в своем Telegram-канале, что "даже CNN вынуждены признать безоговорочную победу Путина". Соловьев имеет в виду публикацию на сайте телеканала, в которой описывается принятие россиянами предложенных изменений в Основной закон страны. Популярность Путина является подлинной, сообщил CNN.

Российский лидер имел преимущество, как во время президентских выборов, так и во время прошедшего голосования, говорится в публикации. Россияне большинством голосов поддержали Путина и утверждение политического статуса-кво страны.

Всенародное голосование по поправкам к Конституции РФ впервые проходило в течение семи дней с 25 июня по 1 июля. Россияне обеспечили рекордную явку — 65%.