Центризбирком не зафиксировал хакерских атак на официальный сайт ночью после голосования

Ночью, после официального закрытия участков голосования по поправкам к Конституции РФ, никаких серьезных атак на сайт ЦИК не наблюдалось.

Сайт Центральной избирательной комиссии не подвергался серьезным хакерским атакам ночью во время обработки протоколов по поправкам к Конституции РФ. Информацию сообщил РИА Новости член Центризбиркома Антон Лопатин.

Во всероссийский день голосования официальный сайт Общественной палаты РФ подвергся атаке со стороны хакеров с украинским IP-адресом. Злоумышленники заменили несколько новостей о ходе голосования фейковыми сообщениями.