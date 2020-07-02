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Свыше 70% участников голосования в Тверской области поддержали поправки к Конституции

 Политолог Мельников высоко оценил голосование по Конституции в Челябинской области

Политолог Мельников высоко оценил голосование по Конституции в Челябинской области
Клишас заявил, что поправки включат в Конституцию РФ после указа президента

Клишас заявил, что поправки включат в Конституцию РФ после указа президента

 Парламент РФ на следующей неделе приступит к реализации поправок к Конституции

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8:48   2 Июля 2020
Общество

Центризбирком не зафиксировал хакерских атак на официальный сайт ночью после голосования

Центризбирком не зафиксировал хакерских атак на официальный сайт ночью после голосования

Ночью, после официального закрытия участков голосования по поправкам к Конституции РФ, никаких серьезных атак на сайт ЦИК не наблюдалось.

Сайт Центральной избирательной комиссии не подвергался серьезным хакерским атакам ночью во время обработки протоколов по поправкам к Конституции РФ. Информацию сообщил РИА Новости член Центризбиркома Антон Лопатин.

Во всероссийский день голосования официальный сайт Общественной палаты РФ подвергся атаке со стороны хакеров с украинским IP-адресом. Злоумышленники заменили несколько новостей о ходе голосования фейковыми сообщениями.

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Автор: Руслан Неглинный
#поправки #конституция #Голосование2020

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