Губернатор Приморья рассказал, какие поправки имеют значение для всех дальневосточников

Особое значение для всех жителей Дальнего Востока имеют поправки, которые касаются области медицины. Об этом заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Кожемяко отметил, что для дальневосточников важны изменения, закрепляющие права граждан на получение доступной медицинской помощи даже в самых отдаленных районах, передает ТАСС.

Он рассказал, что на примере Приморья видно, что государство занимается развитием здравоохранения: значительное увеличение финансирования, объемов закупаемого оборудования, активное проведение ремонтов в медучреждениях, оказание поддержки медработникам.

"Многие поправки ориентированы на закрепление социальной ответственности государства перед населением", — заявил губернатор Приморья.

Он добавил, что речь идет о мерах, которые касаются поддержки семей с детьми, людей старшего возраста, а также охраны окружающей среды. Голосование по внесению поправок в Основной закон страны завершилось вечером 1 июля.