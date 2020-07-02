Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Свыше 70% участников голосования в Тверской области поддержали поправки к Конституции

Свыше 70% участников голосования в Тверской области поддержали поправки к Конституции

 Политолог Мельников высоко оценил голосование по Конституции в Челябинской области

Политолог Мельников высоко оценил голосование по Конституции в Челябинской области
Клишас заявил, что поправки включат в Конституцию РФ после указа президента

Клишас заявил, что поправки включат в Конституцию РФ после указа президента

 Парламент РФ на следующей неделе приступит к реализации поправок к Конституции

Парламент РФ на следующей неделе приступит к реализации поправок к Конституции
В США за сутки зарегистрировано 50 тысяч случаев заражения коронавирусом

В США за сутки зарегистрировано 50 тысяч случаев заражения коронавирусом

 Трамп признался, что его все больше злит Китай

Трамп признался, что его все больше злит Китай
Свыше 70% участников голосования в Тверской области поддержали поправки к Конституции

Свыше 70% участников голосования в Тверской области поддержали поправки к Конституции

 Политолог Мельников высоко оценил голосование по Конституции в Челябинской области

Политолог Мельников высоко оценил голосование по Конституции в Челябинской области
Клишас заявил, что поправки включат в Конституцию РФ после указа президента

Клишас заявил, что поправки включат в Конституцию РФ после указа президента

 Парламент РФ на следующей неделе приступит к реализации поправок к Конституции

Парламент РФ на следующей неделе приступит к реализации поправок к Конституции
В США за сутки зарегистрировано 50 тысяч случаев заражения коронавирусом

В США за сутки зарегистрировано 50 тысяч случаев заражения коронавирусом

 Трамп признался, что его все больше злит Китай

Трамп признался, что его все больше злит Китай
8:39   2 Июля 2020
Общество

Губернатор Приморья рассказал, какие поправки имеют значение для всех дальневосточников

Губернатор Приморья рассказал, какие поправки имеют значение для всех дальневосточников

Особое значение для всех жителей Дальнего Востока имеют поправки, которые касаются области медицины. Об этом заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Кожемяко отметил, что для дальневосточников важны изменения, закрепляющие права граждан на получение доступной медицинской помощи даже в самых отдаленных районах, передает ТАСС.

Он рассказал, что на примере Приморья видно, что государство занимается развитием здравоохранения: значительное увеличение финансирования, объемов закупаемого оборудования, активное проведение ремонтов в медучреждениях, оказание поддержки медработникам.

"Многие поправки ориентированы на закрепление социальной ответственности государства перед населением", — заявил губернатор Приморья.

Он добавил, что речь идет о мерах, которые касаются поддержки семей с детьми, людей старшего возраста, а также охраны окружающей среды. Голосование по внесению поправок в Основной закон страны завершилось вечером 1 июля.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#поправки #конституция #кожемяко #дфо #Голосование2020

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...