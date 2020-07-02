Федорова: коронавирус не помешал высокой явке на голосовании по поправкам

Россияне не испугались коронавируса и высказали свое мнение по поправкам к Конституции, о чем свидетельствует высокая явка на голосовании. Об этом заявила политолог Анна Федорова.

Федорова отметила, что российские избиратели своими "ногами" продемонстрировали желание голосовать. Это указывает на то, что граждане осознают важность проводимого мероприятия и хотят участвовать в жизни своей страны, передает Nation News.

"Это голосование действительно было важным для людей. Мы это видим по высокой явке, случившейся несмотря на то, что мы находимся в немножко тревожном посткоронавирусном периоде", — отметила она.

Голосование по поправкам к Конституции стартовало 25 июня и завершилось вечером 1 июля. Изначально мероприятие должно было пройти в конце апреля, однако из-за эпидемиологической обстановки в стране его перенесли на лето. Согласно данным ЦИК, явка на голосовании составила почти 65%.