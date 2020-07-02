Мураев: Киев не будет возвращать Донбасс из-за страха ответственности

Украина боится возвращать Донбасс под свой контроль, так как властям придется решать множество проблем. Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев рассказал, в чем заключается страх Киева.

Украинским властям в случае возвращении территории придется восстанавливать разрушенную в ходе войны инфраструктуру, выплачивать жителям пенсии и возбуждать уголовные дела против преступников. К этому всему Киев не готов, уверен Мураев, передает РИА Новости.

"Им страшно это делать. Они никогда в жизни этого не сделают. Тогда придется отвечать за очень многие вещи", — сказал эксперт.

Луганская Народная Республика и Донецкая Народная Республика объявили о своей независимости после госпереворота в стране в 2014 году. В ходе конфликта пострадало 13 тысяч человек. Украинские власти по сей день ведут переговоры по прекращению огня, однако перестрелки между конфликтующими сторонами все еще продолжаются.