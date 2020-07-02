Матвейчев: голосование по Конституции проводилось в комфортных для россиян условиях

Центризбирком опубликовал данные предварительной явки на голосование по поправкам к Конституции, которая составила 65%. Накануне некоторые "социологи" прогнозировали плебисциту явку в 35%. Политолог Олег Матвейчев объяснил высокую явку.

Противники государственной системы России пытались разными способами дискредитировать проводимое голосование по поправкам к Конституции. Однако при этом они продолжали "плестись в хвосте событий", составляя лишь 15-20% населения, заявил член Экспертного совета ЭИСИ Олег Матвейчев. Он назвал явку крайне высокой, передает Nation News.

Политолог отметил, что голосование проводилось в комфортных для россиян условиях. Организаторы предприняли все необходимые меры безопасности на фоне пандемии коронавируса. В некоторых регионах можно было отдать свой голос онлайн. Все это, по словам Матвейчева, было сделано для удобства избирателей.

Голосование по поправкам к Конституции РФ началось 25 июня и завершилось 1 июля. Центральная избирательная комиссия сообщала, что явка составила 65%. На данный момент обработано уже 99% протоколов. За поправки в Основной закон страны проголосовали более 77% россиян.