Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Федорова: коронавирус не помешал высокой явке на голосовании по поправкам

Федорова: коронавирус не помешал высокой явке на голосовании по поправкам

 Матвейчев: голосование по Конституции проводилось в комфортных для россиян условиях

Матвейчев: голосование по Конституции проводилось в комфортных для россиян условиях
Мураев: Киев не будет возвращать Донбасс из-за страха ответственности

Мураев: Киев не будет возвращать Донбасс из-за страха ответственности

 Миронов выступил за досрочные выборы в Госдуму после голосования по поправкам

Миронов выступил за досрочные выборы в Госдуму после голосования по поправкам
В США за сутки зарегистрировано 50 тысяч случаев заражения коронавирусом

В США за сутки зарегистрировано 50 тысяч случаев заражения коронавирусом

 Трамп признался, что его все больше злит Китай

Трамп признался, что его все больше злит Китай
Федорова: коронавирус не помешал высокой явке на голосовании по поправкам

Федорова: коронавирус не помешал высокой явке на голосовании по поправкам

 Матвейчев: голосование по Конституции проводилось в комфортных для россиян условиях

Матвейчев: голосование по Конституции проводилось в комфортных для россиян условиях
Мураев: Киев не будет возвращать Донбасс из-за страха ответственности

Мураев: Киев не будет возвращать Донбасс из-за страха ответственности

 Миронов выступил за досрочные выборы в Госдуму после голосования по поправкам

Миронов выступил за досрочные выборы в Госдуму после голосования по поправкам
В США за сутки зарегистрировано 50 тысяч случаев заражения коронавирусом

В США за сутки зарегистрировано 50 тысяч случаев заражения коронавирусом

 Трамп признался, что его все больше злит Китай

Трамп признался, что его все больше злит Китай
7:57   2 Июля 2020
Общество

Матвейчев: голосование по Конституции проводилось в комфортных для россиян условиях

Матвейчев: голосование по Конституции проводилось в комфортных для россиян условиях

Центризбирком опубликовал данные предварительной явки на голосование по поправкам к Конституции, которая составила 65%. Накануне некоторые "социологи" прогнозировали плебисциту явку в 35%. Политолог Олег Матвейчев объяснил высокую явку.

Противники государственной системы России пытались разными способами дискредитировать проводимое голосование по поправкам к Конституции. Однако при этом они продолжали "плестись в хвосте событий", составляя лишь 15-20% населения, заявил член Экспертного совета ЭИСИ Олег Матвейчев. Он назвал явку крайне высокой, передает Nation News.

Политолог отметил, что голосование проводилось в комфортных для россиян условиях. Организаторы предприняли все необходимые меры безопасности на фоне пандемии коронавируса. В некоторых регионах можно было отдать свой голос онлайн. Все это, по словам Матвейчева, было сделано для удобства избирателей.

Голосование по поправкам к Конституции РФ началось 25 июня и завершилось 1 июля. Центральная избирательная комиссия сообщала, что явка составила 65%. На данный момент обработано уже 99% протоколов. За поправки в Основной закон страны проголосовали более 77% россиян.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#поправки #конституция #Голосование2020

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...