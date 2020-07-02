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7:24   2 Июля 2020
Общество

Четыре региона РФ назвали окончательные результаты голосования

Четыре региона РФ назвали окончательные результаты голосования

Итоги прошедшего голосования по поправкам подвели Астраханская, Пензенская и Самарская области, а также Республика Тува. Соответствующие данные сообщили в местных избиркомах.

Внесение поправок в Конституцию в Астраханской области поддержали 86,73% избирателей, против проголосовали 12,73% жителей региона. В Пензенской области за поправки высказались не менее 85,25% жителей региона, против проголосовали 14,3% граждан. Явка на голосовании в Пензенской области составила 76,46%.

Также поправки поддержали 80,55% жителей Самарской области, а 18,68% местных избирателей проголосовали против. В Туве за внесение поправок высказались 97% избирателей при явке в 93%.

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Автор: Кристина Мокроусова
#самара #астрахань #пенза #тува #Голосование2020

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