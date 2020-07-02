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6:50   2 Июля 2020
Общество

ОП РФ назвала онлайн-голосование по поправкам "новацией мирового масштаба"

ОП РФ назвала онлайн-голосование по поправкам "новацией мирового масштаба"

Члены Общественной палаты РФ обсудили масштабы голосования по поправкам к Конституции. Советник президента Валерий Фадеев отметил, что процесс голосования можно назвать уникальным для всей мировой практики.

Фадеев отметил, что формат электронного голосования стал "новацией мирового масштаба". Несмотря на то, что в начале были нарекания, оно все же состоялось, передает РЕН ТВ.

"Я считаю, что это уникальный результат, уникальный с точки зрения небольшого количества сбоев и ошибок, которые мы наблюдали", — отметил советник российского лидера.

Что касается информации о якобы значительных нарушениях в ходе голосования, то она не соответствует действительности. Об этом заявил глава комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас

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Автор: Кристина Мокроусова
#конституция #оп рф #Голосование2020

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