ЦИК проверил 99,84% протоколов по голосованию

Согласно последним данным, за поправки в Конституцию проголосовали 77,94% россиян, против — 21,25% избирателей. Об этом свидетельствует информационное табло ЦИК.

ЦИК обработал 99,84% протоколов по голосованию. По данным на шесть утра, за внесение поправок высказались 77,94% граждан, не поддержали изменения в Основной закон РФ 21,25% избирателей.

Голосование по поправкам в Конституцию завершилось накануне вечером, 1 июля. Большинство жителей всех российских регионов поддержали предложенные поправки. Общая явка на голосовании в России составила почти 65%, что является достойным показателем.