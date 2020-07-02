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ЦИК проверил 99,84% протоколов по голосованию

ЦИК проверил 99,84% протоколов по голосованию

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ЦИК проверил 99,84% протоколов по голосованию

ЦИК проверил 99,84% протоколов по голосованию

 Беглов поблагодарил петербуржцев за их выбор на голосовании по поправкам в Конституцию РФ

Беглов поблагодарил петербуржцев за их выбор на голосовании по поправкам в Конституцию РФ
Миронов выступил за досрочные выборы в Госдуму после голосования по поправкам

Миронов выступил за досрочные выборы в Госдуму после голосования по поправкам

 Более 93% петербуржцев выступили за поправки к Конституции РФ - ЦИК

Более 93% петербуржцев выступили за поправки к Конституции РФ - ЦИК
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6:26   2 Июля 2020
Общество

ЦИК проверил 99,84% протоколов по голосованию

ЦИК проверил 99,84% протоколов по голосованию

Согласно последним данным, за поправки в Конституцию проголосовали 77,94% россиян, против — 21,25% избирателей. Об этом свидетельствует информационное табло ЦИК.

ЦИК обработал 99,84% протоколов по голосованию. По данным на шесть утра, за внесение поправок высказались 77,94% граждан, не поддержали изменения в Основной закон РФ 21,25% избирателей.

Голосование по поправкам в Конституцию завершилось накануне вечером, 1 июля. Большинство жителей всех российских регионов поддержали предложенные поправки. Общая явка на голосовании в России составила почти 65%, что является достойным показателем.

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Автор: Кристина Мокроусова
#цик #конституция #Голосование2020

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