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ЦИК проверил 99,84% протоколов по голосованию

ЦИК проверил 99,84% протоколов по голосованию

 Беглов поблагодарил петербуржцев за их выбор на голосовании по поправкам в Конституцию РФ

Беглов поблагодарил петербуржцев за их выбор на голосовании по поправкам в Конституцию РФ
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ЦИК проверил 99,84% протоколов по голосованию

 Беглов поблагодарил петербуржцев за их выбор на голосовании по поправкам в Конституцию РФ

Беглов поблагодарил петербуржцев за их выбор на голосовании по поправкам в Конституцию РФ
Миронов выступил за досрочные выборы в Госдуму после голосования по поправкам

Миронов выступил за досрочные выборы в Госдуму после голосования по поправкам

 Более 93% петербуржцев выступили за поправки к Конституции РФ - ЦИК

Более 93% петербуржцев выступили за поправки к Конституции РФ - ЦИК
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5:55   2 Июля 2020
Общество

Беглов поблагодарил петербуржцев за их выбор на голосовании по поправкам в Конституцию РФ

Беглов поблагодарил петербуржцев за их выбор на голосовании по поправкам в Конституцию РФ

Поправки к Конституции РФ поддержали в Санкт-Петербурге 73,5% проголосовавших жителей, по данным опросов, которые проведены избирательными участками СПб. Губернатор города Александр Беглов выразил благодарность петербуржцам за их выбор.

Губернатор рассказал, что политические движение и партии сделали очень много, чтобы привлечь горожан к голосованию, а также он отдельно поблагодарил партию "Единая Россия" за ее роль в организации процесса, передает "Мегаполис".

"Мы с вами сделали главный выбор — мы защитили нашу страну... Город показал свое настоящее лицо, свой патриотизм и свою демократию. Нас ждет стабильность и уверенность в будущем", — уверенно подытожил Беглов.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ длилось неделю с 25 июня по 1 июля. Изначально оно было назначено на 22 апреля, но из-за коронавирусной инфекции планы пришлось поменять.

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Автор: Яна Либерман
#поправки #конституция #беглов #Голосование2020

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