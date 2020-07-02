Беглов поблагодарил петербуржцев за их выбор на голосовании по поправкам в Конституцию РФ

Поправки к Конституции РФ поддержали в Санкт-Петербурге 73,5% проголосовавших жителей, по данным опросов, которые проведены избирательными участками СПб. Губернатор города Александр Беглов выразил благодарность петербуржцам за их выбор.

Губернатор рассказал, что политические движение и партии сделали очень много, чтобы привлечь горожан к голосованию, а также он отдельно поблагодарил партию "Единая Россия" за ее роль в организации процесса, передает "Мегаполис".

"Мы с вами сделали главный выбор — мы защитили нашу страну... Город показал свое настоящее лицо, свой патриотизм и свою демократию. Нас ждет стабильность и уверенность в будущем", — уверенно подытожил Беглов.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ длилось неделю с 25 июня по 1 июля. Изначально оно было назначено на 22 апреля, но из-за коронавирусной инфекции планы пришлось поменять.