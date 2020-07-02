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ЦИК проверил 99,84% протоколов по голосованию

ЦИК проверил 99,84% протоколов по голосованию

 Беглов поблагодарил петербуржцев за их выбор на голосовании по поправкам в Конституцию РФ

Беглов поблагодарил петербуржцев за их выбор на голосовании по поправкам в Конституцию РФ
Миронов выступил за досрочные выборы в Госдуму после голосования по поправкам

Миронов выступил за досрочные выборы в Госдуму после голосования по поправкам

 Более 93% петербуржцев выступили за поправки к Конституции РФ - ЦИК

Более 93% петербуржцев выступили за поправки к Конституции РФ - ЦИК
В США за сутки зарегистрировано 50 тысяч случаев заражения коронавирусом

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5:47   2 Июля 2020
Общество

Навальный призывает россиян в сентябре выходить на митинги против действующей власти

Навальный призывает россиян в сентябре выходить на митинги против действующей власти

Глава признанного иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" Алексей Навальный разработал для россиян план после принятия поправок к Конституции РФ. Он призывает выходить на улицы и "избавляться от Путина".

Блогер Навальный убеждает население России, что результаты голосования были якобы сфальсифицированы, передает Федеральное агентство новостей. Он назвал процесс волеизъявления "фальшивкой" и приравнял РФ к странам третьего мира.

"Мы никогда не признаем этот результат. Голосование — фальшивка, но оно стало открытой констатацией происходящего в стране", — объявил Навальный.

Глава ФБК призывает россиян к народным акциям протеста. Он не исключает, что они поведут за собой массовые задержания, и открыто об этом говорит. Фактически Навальный предлагает свергнуть действующий государственный строй, что имеет много общего с экстремизмом. Призывы к такой деятельности — уголовное преступление.

Всероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ завершилось первого июля. ЦИК зафиксировал рекордную явку — 65% россиян.

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Автор: Яна Либерман
#поправки #навальный #конституция #Голосование2020

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