Глава признанного иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" Алексей Навальный разработал для россиян план после принятия поправок к Конституции РФ. Он призывает выходить на улицы и "избавляться от Путина".

Блогер Навальный убеждает население России, что результаты голосования были якобы сфальсифицированы, передает Федеральное агентство новостей. Он назвал процесс волеизъявления "фальшивкой" и приравнял РФ к странам третьего мира.

"Мы никогда не признаем этот результат. Голосование — фальшивка, но оно стало открытой констатацией происходящего в стране", — объявил Навальный.

Глава ФБК призывает россиян к народным акциям протеста. Он не исключает, что они поведут за собой массовые задержания, и открыто об этом говорит. Фактически Навальный предлагает свергнуть действующий государственный строй, что имеет много общего с экстремизмом. Призывы к такой деятельности — уголовное преступление.

Всероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ завершилось первого июля. ЦИК зафиксировал рекордную явку — 65% россиян.