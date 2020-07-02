Политолог Кислицына заявила, что сторонники поправок к Конституции одержали полную победу

Борьба с распространением коронавируса, 75-летие Великой Победы и голосование по поправкам в основной законодательный документ России слились в одну патриотическую волну.

С таким заявлением выступила руководитель лаборатории новых технологий, кандидат политических наук ЭИСИ Дарья Кислицына в беседе с Nation News.

Согласно последним данным, Центризбирком уже обработал более 90% избирательных бюллетеней. За поправки к Конституции проголосовали 77,93% граждан РФ. Против высказались лишь 21,26% участников голосования.

По словам Кислициной, сложно поспорить с тем, что победу одержали именно сторонники поправок. Политолог отметила, что в начале кампании можно было заметить расхожее мнение, что результаты выборного процесса будут сопоставимы с референдумом по первой Конституции РФ 1993 года. Однако в настоящий момент количество сторонников поправок выросло на 20%, подчеркнула Кислицына в беседе с Nation News. По ее словам, это говорит о сплоченности граждан нашей страны.