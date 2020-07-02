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 Беглов поблагодарил петербуржцев за их выбор на голосовании по поправкам в Конституцию РФ

Беглов поблагодарил петербуржцев за их выбор на голосовании по поправкам в Конституцию РФ
Миронов выступил за досрочные выборы в Госдуму после голосования по поправкам

Миронов выступил за досрочные выборы в Госдуму после голосования по поправкам

 Более 93% петербуржцев выступили за поправки к Конституции РФ - ЦИК

Более 93% петербуржцев выступили за поправки к Конституции РФ - ЦИК
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5:21   2 Июля 2020
Общество

Политолог Кислицына заявила, что сторонники поправок к Конституции одержали полную победу

Политолог Кислицына заявила, что сторонники поправок к Конституции одержали полную победу

Борьба с распространением коронавируса, 75-летие Великой Победы и голосование по поправкам в основной законодательный документ России слились в одну патриотическую волну.

С таким заявлением выступила руководитель лаборатории новых технологий, кандидат политических наук ЭИСИ Дарья Кислицына в беседе с Nation News.

Согласно последним данным, Центризбирком уже обработал более 90% избирательных бюллетеней. За поправки к Конституции проголосовали 77,93% граждан РФ. Против высказались лишь 21,26% участников голосования.

По словам Кислициной, сложно поспорить с тем, что победу одержали именно сторонники поправок. Политолог отметила, что в начале кампании можно было заметить расхожее мнение, что результаты выборного процесса будут сопоставимы с референдумом по первой Конституции РФ 1993 года. Однако в настоящий момент количество сторонников поправок выросло на 20%, подчеркнула Кислицына в беседе с Nation News. По ее словам, это говорит о сплоченности граждан нашей страны.

"Это все наложилось на ситуацию с коронавирусом. То, что происходило последние два месяца демонстрировало эффективность федеральной и региональной власти с одной стороны, а с другой – общественную солидарность. Это волна патриотического подъема", — заявила собеседник Nation News.

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Автор: Юлия Яковлева
#конституция #Голосование2020

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